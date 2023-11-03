Коли учні підуть на зимові канікули у навчальному році 2023 – 2024

У межах навчального року 2023 – 2024 у школах України передбачили осінні, зимові та весняні канікули. Однак школярі в окремих регіонах можуть відпочивати від навчання лише взимку.

Усе тому, що школи можуть переносити осінні й весняні канікули на зиму. Коли будуть зимові канікули у школах України у межах навчального року 2023 – 2024, розповідає Освіта 24.

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Коли зимові канікули у школах України 2023 – 2024

У межах цього навчального року кожен регіон і навіть школа можуть самостійно формувати свій графік канікул. Міносвіти визначило лише дати початку та завершення навчального року. Все ж уже відомі орієнтовні дати відпочинку школярів.

Так, у межах навчального року 2023 – 2024 зимові канікули відбудуться здебільшого у межах двох часових проміжків. Зокрема, протягом:

23 грудня 2023 року – 7 січня 2024 року;

30 грудня 2023 року – 14 січня 2024 року.

Зимові канікули здебільшого триватимуть два тижні. Це за умови, якщо школярі відпочивали тиждень від навчання восени та ще тиждень відпочиватимуть навесні 2024 року.

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Однак є школи, які відпускають учнів у межах цього навчального року лише на зимові канікули. У такому разі діти відпочиватимуть від навчання місяць.

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