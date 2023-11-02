Восени не відпочивали: коли учні в Івано-Франківську підуть на зимові канікули
Джерело:Суспільне
Осінніх канікул у ліцеях та гімназіях Івано-Франківська у 2023 році не було. Не підуть відпочивати від навчання учні, імовірно, і навесні.
Натомість зимові канікули у ліцеях та гімназіях міста будуть довготривалими. Коли та скільки взимку відпочиватимуть учні, розповіла директорка департаменту освіти та науки міської ради Вікторія Дротянко.
Дивіться також Коли будуть канікули у школах України у 2024 році
Коли зимові канікули у школах Івано-Франківська
Чиновниця повідомила, що зимові канікули для учнів у мсті стартують 25 грудня 2023 року. Діти відпочиватимуть до 26 січня 2024 року.
Вона уточнила: зважаючи на досвід 2022 року, зокрема відключення світла і тепла, у місті вирішили перестрахуватися.
Ми рекомендуємо ліцеям та гімназіям і у 2023 році зробити канікули упродовж одного місяця – з 25 грудня до 26 січня,
– заявила Дротянко.
Все ж директори шкіл можуть самостійно ухвалювати рішення та відправити дітей та весняні та осінні канікули. Головне – дотримуватися вимоги щодо навчання у межах 175 навчальних днів.Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.
Коли зимові канікули у межах навчального року 2023 – 2024
- Зимові канікули у школах України здебільшого триватимуть два тижні у межах цього навчального року.
- Тиждень діти відпочивають восени та ще тиждень відпочиватимуть весною 2024 року.
- Здебільшого зимові канікули у школах України розпочнуться 23 грудня 2023 і триватимуть до 7 січня 2024 року.
- Однак кожна школа може сформувати власний графік. Зокрема, відправити учнів на зимовий відпочинок, який триватиме місяць.