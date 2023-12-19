Коли будуть зимові канікули у школах Австрії, Нідерландів, Франції та Іспанії

Через війну чимало українських дітей виїхали з батьками за кордон. При цьому більшість школярів пішла вчитися у місцеві навчальні заклади.

І разом з місцевими дітьми невдовзі підуть на зимові та різдвяні канікули. Коли вони будуть у школах Франції, Австрії, Нідерландів та Іспанії, читайте далі.

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Коли будуть зимові канікули у школах Європи

Австрія

Різдвяні канікули у цій країні стартують 23 грудня 2023 року і триватимуть до 6 січня 2024 року.

Семестрова перерва триватиме:

у федеральних землях Нижня Австрія, Відень та Форарльберг – з 5 по 10 лютого 2024 року;

у федеральних землях Бургенланд, Каринтія, Зальцбург і Тіроль – з 12 по 17 лютого 2024 року;

у федеральних землях Верхня Австрія та Штирія – з 19 по 24 лютого 2024 року.

Нідерланди

Зимові канікули у школах цієї країни триватимуть протягом 23 грудня 2023 року – 7 січня 2024 року.

Іспанія

Учні в Іспанії не вчитимуться взимку упродовж 21 – 23 грудня 2023 року – до 7 січня 2024 року.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма" , яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Франція

Різдвяні канікули у школах Франції розпочнуться 23 грудня 2023 року і триватимуть до 7 січня 2024 року.

Зимові канікули при цьому відбудуться у межах: