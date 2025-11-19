Коли учні на Полтавщині підуть на зимові канікули
- Школам на Полтавщині рекомендували розпочати зимові канікули з 22 грудня 2025 року.
- Тривалість канікул школи можуть визначати самостійно.
У грудні учні в Україні підуть на зимові канікули. Тривалість відпочинку школярів буде різною.
Як і дати канікул взимку. 24 Канал з посиланням на "Полтавській хвилю" розповідає, коли не вчитимуться учні на Полтавщині.
Коли зимові канікули у школах Полтавщини?
Закладам освіти Полтавщини рекомендували розпочати зимові канікули з 22 грудня 2025 року, розповів керівник обласного департаменту освіти Євген Кончаковський.
Напередодні ситуацію та ймовірні дати обговорювали під час наради з керівниками органів управління освітою та головами тергромад.
Тривалість канікул школи можуть визначати самостійно. При цьому на місцях повинні зважати на різні фактори, зокрема ситуацію з опаленням у закладах освіти.
Цікаво! У листі Департаменту освіти і науки Київської міської ради щодо структури 2025/2026 навчального року у школах столиці рекомендували зимові канікули організувати з 25 грудня 2025 року до 11 січня 2026 року.
Торік зимові канікули у Полтаві стартували 23 грудня 2024 року. Діти відпочивали до 7 січня 2024 року.
Хто визначає дати канікул у школах України?
У межах цього навчального року школи можуть самостійно встановлювати і дату завершення навчання, і дати канікул. Це є у компетенції педагогічних рад.
Управління освіти можуть і рекомендують орієнтовні дати канікул для шкіл регіону чи міста. Чи дотримуватись цих дат, чи обирати власні, вирішують заклади освіти.
Однак протягом навчального року тривалість відпочинку школярів не може становити менше ніж 30 календарних днів.
Зимові канікули відбуватимуться у школах України у межах 18 грудня 2025 року – 11 січня 2026 року у різні дати.