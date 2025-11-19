Укр Рус
19 листопада, 17:52
3

Коли учні на Полтавщині підуть на зимові канікули

Марія Волошин
Основні тези
  • Школам на Полтавщині рекомендували розпочати зимові канікули з 22 грудня 2025 року.
  • Тривалість канікул школи можуть визначати самостійно.

У грудні учні в Україні підуть на зимові канікули. Тривалість відпочинку школярів буде різною.

Як і дати канікул взимку. 24 Канал з посиланням на "Полтавській хвилю" розповідає, коли не вчитимуться учні на Полтавщині. 

Коли зимові канікули у школах Полтавщини?

Закладам освіти Полтавщини рекомендували розпочати зимові канікули з 22 грудня 2025 року, розповів керівник обласного департаменту освіти Євген Кончаковський.

Напередодні ситуацію та ймовірні дати обговорювали під час наради з керівниками органів управління освітою та головами тергромад.

Тривалість канікул школи можуть визначати самостійно. При цьому на місцях повинні зважати на різні фактори, зокрема ситуацію з опаленням у закладах освіти.

Цікаво! У листі Департаменту освіти і науки Київської міської ради щодо структури 2025/2026 навчального року у школах столиці рекомендували зимові канікули організувати з 25 грудня 2025 року до 11 січня 2026 року.

Торік зимові канікули у Полтаві стартували 23 грудня 2024 року. Діти відпочивали до 7 січня 2024 року.

Хто визначає дати канікул у школах України?

  • У межах цього навчального року школи можуть самостійно встановлювати і дату завершення навчання, і дати канікул. Це є у компетенції педагогічних рад.

  • Управління освіти можуть і рекомендують орієнтовні дати канікул для шкіл регіону чи міста. Чи дотримуватись цих дат, чи обирати власні, вирішують заклади освіти.

  • Однак протягом навчального року тривалість відпочинку школярів не може становити менше ніж 30 календарних днів.

  • Зимові канікули відбуватимуться у школах України у межах 18 грудня 2025 року – 11 січня 2026 року у різні дати.