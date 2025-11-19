Когда ученики на Полтавщине уйдут на зимние каникулы

В декабре ученики в Украине уйдут на зимние каникулы. Продолжительность отдыха школьников будет разной.

Как и даты каникул зимой. 24 Канал со ссылкой на "Полтавской волну" рассказывает, когда не будут учиться ученики на Полтавщине.

Смотрите также Когда будут зимние каникулы в школах Украины: точные даты по городам

Когда зимние каникулы в школах Полтавщины?

Учебным заведениям Полтавщины рекомендовали начать зимние каникулы с 22 декабря 2025 года, рассказал руководитель областного департамента образования Евгений Кончаковский.

Накануне ситуацию и вероятные даты обсуждали во время совещания с руководителями органов управления образованием и председателями теробщин.

Продолжительность каникул школы могут определять самостоятельно. При этом на местах должны учитывать различные факторы, в частности ситуацию с отоплением в учебных заведениях.

Интересно! У письме Департамента образования и науки Киевского городского совета по структуре 2025/2026 учебного года в школах столицы рекомендовали зимние каникулы организовать с 25 декабря 2025 года до 11 января 2026 года.

В прошлом году зимние каникулы в Полтаве стартовали 23 декабря 2024 года. Дети отдыхали до 7 января 2024 года.

Смотрите также Даты еще могут изменить: когда будут зимние каникулы в школах Киева

Кто определяет даты каникул в школах Украины?