Коли розпочнуться і скільки триватимуть зимові канікули у школах Полтави

У більшості шкіл України цього навчального року запланули зимові канікули. Взимку відпочиватимуть і учні у Полтаві.

Вони не вчитимуться два тижні. На канікули діти підуть у другій половині грудня.

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Коли будуть зимові канікули у школах Полтави

Так, зимові канікули у школах Полтави стартують 23 грудня 2023 року і триватимуть до 7 січня 2024 року включно.

Таке рішення ухвалили у міському департаменті освіти, повідомила очільниця пресслужби Полтавської міськради Марина Сєрова.

Натомість директор обласного департаменту освіти Євген Кончаковський раніше зазначав, що кожна школа може самостійно визначити дату початку та завершення канікул. Головне, аби у межах року школярі не відпочивали довше, ніж 30 днів.

Коли зимові канікули у школах України 2023 – 2024

Цього навчального року учні відпочиватимуть взимку від навчання.

Чимало шкіл при цьому має можливість самостійно складати графіки канікул.

Так, відповідно до ухвалених дат у регіонах, учні в Україні відпочиватимуть здебільшого у межах двох часових проміжків.

Зокрема, протягом 23 грудня 2023 року – 7 січня 2024 року та 30 грудня 2023 року – 14 січня 2024 року.

Тривалість зимового відпочинку учнів може бути різною: два тижні – місяць.