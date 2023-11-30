Учні у Тернополі йдуть на зимові канікули рано і відпочиватимуть довше

У школах Тернополя зимові канікули розпочнуться вже у першій половині грудня. Діти при цьому відпочиватимуть від навчання довше, ніж більшість учнів в Україні в цей період.

Очільниця управління освіти Тернопільської міськради Ольга Похиляк зазначила, що школярі попередньо провчилися вісім субот. Це дало можливість збільшити тривалість їхнього зимового відпочинку.

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Коли будуть зимові канікули у школах Тернополя 2023 – 2024

Так, чиновниця уточнила, що зимові канікули розпочнуться 13 грудня 2023 року і триватимуть до 7 січня 2024 року.

Другий семестр у тернопільських школах стартує 8 січня 2024 року. Такі рекомендації щодо тривалості канікул управління освіти надало школам міста.

Всі школи громади без винятку йдуть на канікули 13 грудня,

– зазначила чиновниця.

Також додала, що у школах міста навчається майже 30 тисяч учнів. Усі школи мають укриття, але не всі можуть вмістити наявну кількість учнів. Тож є навчальні заклади, в яких організували змішане навчання.

Коли зимові канікули у школах України 2023 – 2024

У межах навчального року 2023 – 2024 школярі йдуть на зимові канікули в різні дати.

Кожна громада або й школа можуть самостійно складати графік відпочинку учнів.

Здебільшого цієї зими діти відпочиватимуть від навчання протягом 23 грудня 2023 року – 7 січня 2024 року та 30 грудня 2023 року – 14 січня 2024 року.

Все ж тривалість зимових канікул різна: два тижні – місяць.