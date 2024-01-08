Учні вже навчаються: у яких містах та регіонах закінчилися зимові канікули у школах

Більшість учнів в Україні вже повернулася на навчання після зимових канікул. Для цих школярів другий семестр розпочався 8 січня.

Однак решта учнів має інший графік канікул відпочинку. У яких містах та регіонах закінчилися зимові канікули у школах, розповідає Освіта 24.

Дивіться також Коли закінчаться зимові канікули у школах різних міст і областей України

У яких містах та регіонах закінчилися зимові канікули у школах

У межах цього навчального року керівництво шкіл має можливість самостійно погоджувати графіки канікул.

Цієї зими учні у різних регіонах України відпочивають здебільшого два-три тижні.

Київ і область

У Києві учні повернулися на навчання 8 січня 2024 року. Як і школярі в окремих громадах Київської області.

Львів і область

Більшість учнів у Львові та у Львівській області також повернулася сьогодні на навчання.

Дніпро

У Дніпрі зимові канікули у школах також завершилися 7 січня 2024 року.

Харків і область

На Харківщині зимові канікули закінчилися 7 січня лише в окремих школах.

Хмельницький

У 50 з 52 шкіл Хмельницького зимові канікули для учнів завершилися 7 січня 2024 року.

Луцьк

Ваша дитина отримала недостатній рівень знань у цьому році? Це легко виправити з “Оптіма”. Провідна дистанційна школа України пропонує унікальну благодійну програму для учнів 1 – 11 класів. Все, що потрібно – заповнити заявку та отримати безплатний доступ до освітніх матеріалів з 2 будь-яких предметів на 3 місяці. Подаруйте своїй дитині шанс здобути якісну освіту вже сьогодні!

Зимові канікули у школах Луцька тривали до 8 січня 2024 року.

Рівне

Школярі у Рівному повернулися на навчання 8 січня 2024 року.

Вінниця

У Вінниці зимові канікули для школярів завершилися 7 січня 2024 року.

Тернопіль

Учні у Тернополі також повернулися на навчання 8 січня 2024 року.

Полтава

У школах Полтави зимові канікули закінчилися 7 січня 2024 року.

Чернівці

У більшості ліцеїв і гімназій Чернівців навчання після зимових канікул стартувало 8 січня 2024 року.