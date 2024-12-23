У більшості шкіл України стартували зимові канікули

23 грудня у більшості шкіл України розпочалися зимові канікули. Здебільшого учні відпочиватимуть від навчання два тижні.

Про це інформує 24 Канал. У яких містах та регіонах учні вже відпочивають і коли повернуться на навчання, читайте далі.

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Хто визначає, коли учні відпочиватимуть

У межах цього навчального року педагогічні ради шкіл самі можуть встановлювати дати канікул. Відповідні норми містять особливості організації нового навчального року в умовах воєнного стану, погоджені МОН. Але на місцях повинні враховувати безпекові та погодні умови у регіоні.

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У школах яких регіонів стартували зимові канікули

Київ

Зимові канікули у школах Києва триватимуть з 23 грудня 2024 року до 11 січня 2025 року.

Львів

У більшості шкіл міста учні йдуть на канікули на два тижні. Відпочиватимуть з 23 грудня до 5 січня.

Чернівці

З 23 грудня у частині шкіл Чернівців розпочалися зимові канікули. Триватимуть здебільшого два тижні.

Полтава

У деяких громадах Полтавщини діти відпочивають вже з 23 грудня.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Рівненщина

У більшості шкіл області канікули розпочалися 21 або 23 грудня.

Ужгород

Управління освіти Ужгородської міської ради раніше рекомендувало школам зимові канікули організувати з 23 грудня по 5 січня.

Чернівецька область

У Чернівецькій області учні, які йдуть на канікули 23 грудня 2024 року, повернуться на навчання 7, 12, 17 або 28 січня 2025 року.

Івано-Франківськ

У школах Івано-Франківська зимові канікули мають стартувати з 25 грудня. Триватимуть два тижні.

Луцьк

Зимові канікули в учнів Луцька триватимуть від 25 грудня до 7 січня.