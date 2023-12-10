Вже скоро: коли вінницькі школярі підуть на зимові канікули
10 грудня 2023, 13:38Читать новость на русском
Канікули у школах Вінниці стартують напередодні Різдва. Учні відпочиватимуть 16 днів.
Коли вінницькі школярі відпочиватимуть від навчання у межах цього навчального року, читайте далі.
Важливо Коли учні підуть на зимові канікули у навчальному році 2023 – 2024
Коли будуть зимові канікули у школах Вінниці
Так, зимові канікули у школах Вінниці розпочнуться 23 грудня 2023 року. Діти відпочиватимуть від навчання до 8 січня 2024 року.
Також у департаменті освіти Вінницької міської ради склали орієнтовний графік весняних та літніх шкільних канікул у 2024 році.
Весною школярі відпочиватимуть протягом 25 – 31 березня 2024 року.
Літні канікули триватимуть упродовж 27 травня – 31 серпня 2024 року.Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.
Коли будуть зимові канікули у школах України
- Цієї зими учні відпочиватимуть від навчання не в один час.
- Усе тому, що кожна школа має власну структуру навчального року та може самостійно складати графіки канікул.
- Все ж є орієнтовні дати, у межах яких взимку діти не відвідуватимуть уроки.
- Так, зимові канікули будуть протягом 23 грудня 2023 року – 7 січня 2024 року та 30 грудня 2023 року – 14 січня 2024 року.