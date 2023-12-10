Коли вінницькі школярі відпочиватимуть від навчання у межах цього навчального року, читайте далі.

Важливо Коли учні підуть на зимові канікули у навчальному році 2023 – 2024

Коли будуть зимові канікули у школах Вінниці

Так, зимові канікули у школах Вінниці розпочнуться 23 грудня 2023 року. Діти відпочиватимуть від навчання до 8 січня 2024 року.

Також у департаменті освіти Вінницької міської ради склали орієнтовний графік весняних та літніх шкільних канікул у 2024 році.

Весною школярі відпочиватимуть протягом 25 – 31 березня 2024 року.

Літні канікули триватимуть упродовж 27 травня – 31 серпня 2024 року.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Коли будуть зимові канікули у школах України