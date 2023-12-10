Когда винницкие школьники будут отдыхать от учебы в этом учебном году, читайте дальше.

Важно Когда учащиеся пойдут на зимние каникулы в учебном году 2023 – 2024

Когда будут зимние каникулы в школах Винницы

Так, зимние каникулы в школах Винницы начнутся 23 декабря 2023 года. Дети будут отдыхать от учебы до 8 января 2024 года.

Также в департаменте образования Винницкого городского совета составили ориентировочный график весенних и летних школьных каникул в 2024 году.

Весной школьники будут отдыхать в течение 25 – 31 марта 2024 года.

Летние каникулы продлятся 27 мая – 31 августа 2024 года.

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Когда будут зимние каникулы в школах Украины