У школах запровадять уроки енергоефективності
- У школах запроваджують уроки енергоефективності.
- Зміни відбудуться з нового навчального року.
- Учителі отримують методичні рекомендації, інтерактивні заняття та додаткові матеріали для інтеграції теми в освітній процес.
Тема енергоефективності стане частиною освітнього процесу у школах. Зміни відбудуться уже з нового навчального року.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. Проєкт "Уроки енергоефективності" має допомогти сформувати в учнівства звички енергоощадності й практичні навички раціонального споживання енергоресурсів.
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Що вивчатимуть учні на уроках
У МОН кажуть, що енергоефективність – це не лише про економію ресурсів. Це про нашу спільну відповідальність і стійкість держави.
Ми хочемо, щоб діти зі шкільного віку розуміли цю цінність і застосовували її на практиці. Тому розробляємо для вчителів дієві та зручні інструменти, які допоможуть інтегрувати тему енергоефективності в освітній процес без зайвого навантаження,
– зазначив очільник МОН Оксен Лісовий.
Понад 2 вчителів уже пройшли навчання й готові передати учням практичні навички раціонального використання енергії. До програми можуть долучитися наставники 4 – 11 класів. Переглянути вебінари можна у записі у зручний час.
У межах навчальних сесій учителі дізнаються:
- як інтегрувати енергоефективність у навчальні програми без додаткового навантаження;
- методичні рекомендації, інтерактивні заняття, сценарії для позакласних заходів;
- відповіді на найпоширеніші запитання щодо організації уроків енергоефективності.
Також у межах проєкту розробляють додаткові навчальні матеріали, що допомагають учителям цікаво й ефективно розкривати тему енергоощадження для учнів.
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