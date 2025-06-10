Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины. Проект "Уроки энергоэффективности" должен помочь сформировать у учеников привычки энергосбережения и практические навыки рационального потребления энергоресурсов.

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Что будут изучать ученики на уроках

В МОН говорят, что энергоэффективность – это не только об экономии ресурсов. Это о нашей общей ответственности и устойчивости государства.

Мы хотим, чтобы дети со школьного возраста понимали эту ценность и применяли ее на практике. Поэтому разрабатываем для учителей действенные и удобные инструменты, которые помогут интегрировать тему энергоэффективности в образовательный процесс без лишней нагрузки,

– отметил глава МОН Оксен Лисовой.

Более 2 учителей уже прошли обучение и готовы передать ученикам практические навыки рационального использования энергии. К программе могут присоединиться наставники 4 – 11 классов. Посмотреть вебинары можно в записи в удобное время.

В рамках учебных сессий учителя узнают:

как интегрировать энергоэффективность в учебные программы без дополнительной нагрузки;

методические рекомендации, интерактивные занятия, сценарии для внеклассных мероприятий;

ответы на самые распространенные вопросы по организации уроков энергоэффективности.

Также в рамках проекта разрабатывают дополнительные учебные материалы, помогающие учителям интересно и эффективно раскрывать тему энергосбережения для учеников.

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