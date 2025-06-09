Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление омбудсмена РБК-Украина. Она говорит: понимает педагогов, когда они видят, что ученик уже зависим от гаджета и проводит в нем время на уроке.

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Можно ли будет в школах пользоваться мобильными телефонами

Лещик отметила: эта зависимость будет углубляться. И это может мешать другим и быть плохим примером, когда ученик не учится, а сидит в телефоне. В то же время, по ее словам, в стране идет война, раздаются воздушные тревоги. Во время тревоги ученики должны взять все свои вещи и перейти в укрытие.

И поэтому этот способ, когда в коробочку складывают телефоны и та коробочка хранится у учителя, по моему мнению, не очень совершенен. Потому что тогда ответственный за этот смартфон учитель,

– заявила образовательный омбудсмен.

И добавила, что может возникнуть недоразумение в это время относительно этой коробочки с телефонами и обязанностями учителя. Ведь он ответственен за детей, а не за мобильные телефоны.

Поэтому моя позиция – пока нет законодательной определенности, родители совместно с педагогами могут разработать правила в школах по смартфонам. Самое оптимальное, по моему мнению, – когда смартфон хранится в сумке или в рюкзаке ребенка с выключенным звуком во время урока,

– убеждена она.

Лещик также добавила, что во время воздушной тревоги ученик должен брать свою сумку и идет в укрытие. Он ответственный за свой смартфон и одновременно не мешает другим учиться.