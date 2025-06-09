Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву омбудсмена РБК-Україна. Вона каже: розуміє педагогів, коли вони бачать, що учень вже залежний від гаджета і проводить у ньому час на уроці.

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Чи можна буде у школах користуватися мобільними телефонами

Лещик зазначила: ця залежність поглиблюватиметься. І це може заважати іншим і бути поганим прикладом, коли учень не вчиться, а сидить у телефоні. Водночас, за її словами, у країні триває війна, лунають повітряні тривоги. У час тривоги учні мають взяти всі свої речі та перейти в укриття.

І тому цей спосіб, коли в коробочку складають телефони й та коробочка зберігається у вчителя, на мою думку, не дуже досконалий. Бо тоді відповідальний за цей смартфон вчитель,

– заявила освітній омбудсмен.

І додала, що може виникнути непорозуміння в цей час щодо цієї коробочки з телефонами та обов'язками вчителя. Адже він відповідальний за дітей, а не за мобільні телефони.

Тому моя позиція – поки немає законодавчої визначеності, батьки спільно з педагогами можуть розробити правила у школах щодо смартфонів. Найоптимальніше, на мою думку, – коли смартфон зберігається в сумці чи в рюкзаку дитини з вимкненим звуком під час уроку,

– переконана вона.

Лещик також додала, що під час повітряної тривоги учень має брати свою сумку і йде в укриття. Він відповідальний за свій смартфон і водночас не заважає іншим навчатися.