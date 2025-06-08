Під загрозою опинилося й фінансування освіти, заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час виступу у Верховній Раді. Про це інформує 24 Канал з посиланням на НУШ.

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Як зміниться фінансування сфери освіти в Україні

Мінфін працює над двома сценаріями держбюджету на 2026 рік: базовим та альтернативним, який враховує продовження бойових дій упродовж усього року. Обидва передбачають значне скорочення держвитрат. Це "вдарить" і по сфері освіти, яка й так стикається з обмеженими ресурсами.

Цьогоріч уже бюджет країни не покриває всі потреби ЗСУ. Тож уряд розглядає можливість перерозподілу коштів на користь оборонного сектору.

Схоже скорочення вже відбувалося у 2020 році. Тоді видатки на освіту скоротили на 3%. Це призвело до згортання програм підтримки молодих вчителів і проєктів розвитку вищої освіти.

Експерти наголошують: уряд має забезпечити прозорість у процесі формування бюджету на 2026 рік і врахувати потреби освітньої галузі.

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Скільки виділили на освіту у 2025 році

На сферу освіти й науки цьогоріч у Держбюджеті заклали 194,3 мільярда гривень.

Основним напрямком визначили фінансування коледжів та вишів. Скерували на ці галузі 55,6 мільярда гривень. Ще 12 мільярдів гривень передбачили на "вчительську тисячу". Облаштування укриттів у школах коштує 6,2 мільярда гривень. Наукові дослідження "забрали" 3,3 мільярда гривень, харчування учнів початкових класів – 2,9 мільярда гривень, НУШ – 2,15 мільярда гривень.

На закупівлю "школяриків" заклали 1,6 мільярда гривень, а на модернізацію харчоблоків – 960 мільйонів гривень. На модернізацію профтехів – 540 мільйонів гривень і на забезпечення протипожежного захисту у школах – пів мільярда гривень.