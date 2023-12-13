Федоров анонсував презентацію плану з розвитку освіти та застосунку Мрія

План з розвитку освіти в Україні презентують у січні 2024 року. Також оприлюднять напрацювання щодо освітнього застосунку Мрія.

Про це заявив віцепрем'єр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у межах конференції. І наголосив, що освіта – перший глобальний напрям, який матиме довгостроковий вплив на розвиток держави.

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Федоров анонсував презентацію плану з розвитку освіти та Мрію

Віцепрем'єр акцентував: без розвитку науки неможливі інновації та розвиток новітніх технологій.

Зараз ми працюємо над національною стратегією інновацій. Вона діятиме спільно з треком із трансформації системи освіти. Уже в січні ми презентуємо план з розвитку освіти: цілі, проєкти та напрацювання першого цифрового освітнього продукту Мрія,

– анонсував Федоров.

І заявив, що його команда прагне, аби в Україні було більше технологічних компаній вартістю понад 1 мільярд доларів. Фундаментом стануть саме зміни в освіті.

Зауважимо, що на сьогодні триває диджиталізація в освіті та науці.

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Що відомо про українську освітню Мрію