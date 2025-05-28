Очільник Верховної Ради анонсував появу освітнього кодексу

В Україні має з'явитися один нормативно-правовий документ, у якому будуть зведені всі закони про освіту. Мовиться про освітній кодекс.

Необхідність появи такого кодексу озвучив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук на конференції "Освіта нової України", передає 24 Канал.

Дивіться також Прем'єр Шмигаль озвучив пріоритети держави у сфері освіти

В Украні має з'явитися освітній кодекс

Очільник ВРУ заявив, що усі чинні закони про освіту у нашій державі повинні бути об'єднані в єдину, зрозумілу і логічну систему. Кодифікація дозволить прибрати розбіжності і суперечності між різними освітніми законами та іншими нормативно-правовими актами.

І додав, що освіта – це та частина суспільного життя, яка однозначно потребує фахової юридичної законодавчої кодифікації. І український парламент готовий до цієї роботи.

Україні необхідно створити освітній кодекс. Міністерству освіти і науки разом із парламентом час розпочати роботу над цим документом,

– заявив Стефанчук.

Очільник ВРУ при цьому зауважив, що завдання законотворців – не просто написати закон, а дати кожній дитині, кожному вчителю, кожній громаді відчуття впевненості у завтрашньому дні. Стефанчук також закликав усіх долучитися до обговорення, подати свої ідеї, зауваження для тощо.

Ми також інформували, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав пріоритетні цілі у сфері освіти нашої держави.