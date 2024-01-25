Чи змінять структуру тестів НМТ у 2024 році

25 січня 2024, 11:57
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У 2024 році абітурієнти складатимуть на НМТ тести з чотирьох предметів. Структура самого мультитесту при цьому не зміниться порівняно з минулими роками.

Про це заявила очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. І акцентувала, що типи завдань з усіх предметів не відрізняються від типів завдань ЗНО минулих років.

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Чи змінять структуру НМТ-2024

Вакуленко зазначила: якщо цьогорічні абітурієнти вже виконували минулорічні демонстраційні тести, то ознайомилися зі структурою тестів.

Жодних змін у структурі тестування не буде,
– акцентувала вона.

І розповіла, що залежно від предмета, учасники мультитесту працюватимуть із такими завданнями:

  • з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох або п'яти варіантів;
  • з вибором трьох правильних відповідей з семи варіантів або трьох груп варіантів;
  • на встановлення відповідності або послідовності;
  • на заповнення пропусків у тексті та завданнями відкритої форми з короткою відповіддю.
НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Ці всі завдання раніше були в ЗНО, тепер вони є в НМТ. Єдина відмінність – що вони представлені у комп'ютерному форматі,
– уточнила Вакуленко.

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Що варто знати про проведення НМТ у 2024 році

  • Цього року основна сесія мультитесту розпочнеться у травні.
  • Реєстрація натомість стартує у березні.
  • Дати будуть відомі згодом. 
  • А от дати проведення НМТ не оприлюднять з міркувань безпеки.
  • Учасники отримають повідомлення напередодні мультитесту в електронному кабінеті.
  • НМТ цього року міститиме 4 предмети, 3 з яких будуть обов'язковими.
Автор: Марія Волошин