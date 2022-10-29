Як готуватися школярам, щоб якісно скласти ЗНО у 2023 році

Цього року абітурієнти в Україні через війну складали національний мультимедійний тест замість ЗНО. І за його результатами вступали до вишів.

Понад 10 тисяч учасників НМТ отримали 200 балів хоча б з одного предмета. Очільник МОН України Сергій Шкарлет зауважив, що цьогорічні вступники продемонстрували високий рівень знань.

Як повинні готуватися одинадцятикласники, щоб якісно скласти тестування у 2023 році і перевершити досягнення своїх ровесників у 2022 році, читайте у матеріалі 24 каналу.

Важливо Які українські виші стали найпопулярнішими серед вступників у 2022 році

Як готуватися, щоб якісно скласти тестування у 2023 році

Заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко зазначила, що перш за все школярам варто відвідувати усі уроки та виконувати домашні завдання.

Також під час підготовці до ЗНО чи НМТ варто:

переглядати тести минулих років;

якщо готуєтесь до іспиту з іноземної мови, читайте запитання, робіть примітки або нотатки чи просто запам'ятовуйте кожен абзац. Це допоможе зловити загальну ідею тексту;

виконувати завдання з минулорічних тестів та перевіряти за ключами відповіді;

якщо вони не збігаються з ключами, з'ясувати, чому це відбулося.

якщо у вас багато неправильних відповідей, повторіть навчальні матеріали попередніх років.

Як готуватись до ЗНО 2023 року онлайн

Випускники шкіл, які 2023 року складатимуть тести ЗНО, можуть ефективно готуватися до тестування на сайті ЗНО-онлайн. При цьому фахівці дали цінні поради майбутнім абітурієнтам. Про них читайте нижче.

Завдання справжнього ЗНО

На цьому сайті розмістили майже 500 варіантів тестів з усіх предметів ЗНО за всі роки його проведення. Так, послідовне опрацювання завдань дозволить учасникам підвищити свої шанси на успішне складання тестів.

Спосіб виконання тестових завдань на сайті максимально наближений до справжніх умов. А форма надання відповідей аналогічна формі в реальних тестах. Після виконання кожного варіанта тесту користувачі сайту зможуть ознайомитися з правильними відповідями.

Щоденне вдумливе виконання принаймні 10 тестових завдань сприятиме ґрунтовній підготовці до ЗНО та гарантуватиме успішне складання важливого іспиту.

Читайте У дітей – високий рівень знань: скільки абітурієнтів склали мультимедійний тест на максимум

Заглиблюйтеся у завдання

Для більш ґрунтовної підготовки до іспиту варто скористатися коментарями-поясненнями до тестових завдань. Їх створили провідні фахівці. У цих коментарях враховані потреби й типові помилки випускників, які готуються до ЗНО.

Фахівці з підготовки до тестування також поділилися хитрощами та лайфхаками, що допоможуть спростити роботу над завданням. При цьому допоможуть краще впоратися зі схожими завданнями на справжньому ЗНО.

Зосередьтеся на завданнях зі схожої теми

Користувачі сайту також мають змогу опрацьовувати згруповані за темами завдання з певного предмета. Перелік запропонованих тем відповідає чинним програмам ЗНО. Так, можна опрацьовувати завдання, необхідні під час повторення певної теми. Опісля учасник може зрозуміти рівень своїх знань.

Наразі на сайті доступні завдання, згруповані за темами, з таких предметів: