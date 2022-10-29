Более 10 тысяч участников НМТ получили 200 баллов хотя бы по одному предмету. Глава МОН Украины Сергей Шкарлет отметил, что нынешние абитуриенты продемонстрировали высокий уровень знаний.

Как должны готовиться одиннадцатиклассники, чтобы качественно сдать тестирование в 2023 году и превзойти достижения своих ровесников в 2022 году, читайте в материале 24 канала.

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Как готовиться, чтобы качественно сдать тестирование в 2023 году

Заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко отметила, что прежде всего школьникам следует посещать все уроки и выполнять домашние задания.

Также при подготовке к ВНО или НМТ следует:

просматривать тесты прошлых лет;

если вы готовитесь к экзамену по иностранному языку, читайте вопросы, делайте примечания или заметки, или просто запоминайте каждый абзац. Это поможет поймать всеобщую идею текста;

выполнять задания по прошлогодним тестам и проверять по ключам ответа;

если они не совпадают с ключами, выяснить почему это произошло.

если у вас много неправильных ответов, повторите обучающие материалы предыдущих лет.

Как готовиться к ВНО 2023 года онлайн

Выпускники школ, которые в 2023 году будут сдавать тесты ВНО, могут эффективно готовиться к тестированию на сайте ВНО-онлайн. При этом специалисты дали ценные советы будущим абитуриентам. О них читайте ниже.

Задание настоящего ВНО

На этом сайте разместили около 500 вариантов тестов по всем предметам ВНО за все годы его проведения. Так, последовательная проработка задач позволит участникам повысить свои шансы на успешную сдачу тестов.

Способ выполнения тестовых заданий на сайте максимально приближен к настоящим условиям. А форма предоставления ответов аналогична форме в настоящих тестах. После выполнения каждого варианта теста, пользователи сайта смогут ознакомиться с правильными ответами.

Ежедневное вдумчивое выполнение по крайней мере 10 тестовых заданий будет способствовать основательной подготовке к ВНО и гарантировать успешную сдачу важного экзамена.

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Углубляйтесь в задание

Для более основательной подготовки к экзамену следует воспользоваться комментариями-объяснениями к тестовым задачам. Их создали ведущие специалисты. В этих комментариях учтены потребности и типичные ошибки выпускников, которые готовятся к ВНО.

Специалисты по подготовке к тестированию также поделились уловками и лайфхаками, которые помогут упростить работу над заданием. При этом помогут лучше справиться с подобными задачами на настоящем ВНО.

Сосредоточьтесь на задачах по схожей теме

Пользователи сайта также могут обрабатывать сгруппированные по темам задачи по определенному предмету. Список предлагаемых тем соответствует действующим программам ВНО. Так, можно прорабатывать задачи, необходимые при повторении определенной темы. Затем участник может понять уровень своих знаний.

Сейчас на сайте доступны задания, сгруппированные по темам, по следующим предметам: