Медалі скасували: як нагороджуватимуть випускників шкіл за успіхи у навчанні

З 2025 року випускників шкіл не нагороджуватимуть золотими та срібними медалями за успіхи у навчанні. Відповідне Положення скасувало Міністерство освіти та науки України.

Натомість випускники шкіл отримуватимуть свідоцтво про освіту з відзнакою. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

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Як нагороджуватимуть випускників шкіл

У МОН повідомили, що 2025 року зупиняють виготовлення та вручення випускникам шкіл золотих та срібних медалей за успіхи в навчанні за кошти державного бюджету.

Випускники шкіл, які успішно закінчили здобуття освіти та мають результати навчання високого рівня, отримають Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою,

– уточнили у відомстві.

І додали, що згідно зі статтею 16 Закону України “Про повну загальну середню освіту” за особливі успіхи в навчанні, дослідницькій, пошуковій, науковій діяльності, культурних заходах, спортивних змаганнях тощо до учнів можуть застосовуватися різні види морального та/або матеріального заохочення і відзначення. Це може бути і нагородження похвальним листом, грамотою.

Види та форми заохочення і відзначення учнів визначатимуть на місцях.

Рішення про заохочення (відзначення) учня ухвалює педагогічна рада закладу освіти. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, громадські об'єднання, юридичні, фізичні особи також можуть заохочувати та відзначати академічні та інші досягнення учнів,

– повідомили у міністерстві.

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У МОН нагадали, що золоті й срібні медалі вже кілька років не дають жодних переваг для вступу у ЗВО. Тому й скасували відповідне рішення про медалі.