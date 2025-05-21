В одному з міст випускників шкіл народять відзнаками "Гордість міста"

У Кропивницькому цьогорічні найкращі випускники 11-х класів не отримають традиційні золоті та срібні медалі. Їм вручатимуть нову місцеву нагороду – відзнаку "Гордість міста".

Про це під час брифінгу повідомила керівниця міського управління освіти Лариса Костенко. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Суспільне Кропивницький.

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У Кропивницькому найкращі випускники отримають відзнаки "Гордість міста"

Чиновниця зазначила, що у Кропивницькому проводитимуть урочистий міський захід і вручатимуть випускникам медалі та відзнаки за досягнення у навчанні – статуетки "Гордість міста".

Цьогоріч у місті 1382 учні завершують навчання в 11-х класах. З них 221 випускник отримає місцеву відзнаку. До неї входитимуть медаль, свідоцтво та статуетка. Дизайн нагороди розробляють у співпраці з освітніми закладами міста.

Вручення "Гордості міста" пов'язане зі скасуванням державних шкільних медалей. За словами заступника директора департаменту освіти Кіровоградської ОВА Володимира Таборанського, Міністерство освіти і науки України відмовилося від таких нагород через три причини:

відхід від радянської системи оцінювання та перехід до європейських стандартів;

відсутність значення медалей при вступі до закладів вищої освіти;

недостатнє фінансування з бюджету.

Зазначимо, що у 2024 році в Кіровоградській області було 518 медалістів, з них 399 отримали золоті медалі, 119 – срібні.

Нагадаємо, що в Україні скасували "золоті і срібні медалі" у школах.