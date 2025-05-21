Об этом во время брифинга сообщила руководитель городского управления образования Лариса Костенко. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Суспильное Кропивницкий.

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В Кропивницком лучшие выпускники получат награды "Гордость города"

Чиновница отметила, что в Кропивницком будут проводить торжественное городское мероприятие и вручать выпускникам медали и награды за достижения в учебе – статуэтки "Гордость города".

В этом году в городе 1382 ученика завершают обучение в 11-х классах. Из них 221 выпускник получит местную награду. В нее будут входить медаль, свидетельство и статуэтка. Дизайн награды разрабатывают в сотрудничестве с образовательными учреждениями города.

Вручение "Гордости города" связано с отменой государственных школьных медалей. По словам заместителя директора департамента образования Кировоградской ОВА Владимира Таборанского, Министерство образования и науки Украины отказалось от таких наград по трем причинам:

отход от советской системы оценивания и переход к европейским стандартам;

отсутствие значения медалей при поступлении в учреждения высшего образования;

недостаточное финансирование из бюджета.

Отметим, что в 2024 году в Кировоградской области было 518 медалистов, из них 399 получили золотые медали, 119 – серебряные.

Напомним, что в Украине отменили "золотые и серебряные медали" в школах.