Школярі зі США зробили зворушливий подарунок воїнам ЗСУ

Про подарунок повідомила Надзвичайна і повноважна пані посол Оксана Маркарова. Його нашим Героям зробили школярі й школярки з міста Валдоста зі штату Джорджія.

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Так, учні та учениці передали посольству України в США листи підтримки українським захисникам та захисницям.

У більшості листів американські діти наголошують, що захоплюються нашими воїнами. Також кажуть, що моляться за ЗСУ і закликають не здаватися.

Аташе з питань оборони посольства України в США генерал-майор Борис Кременецький надішле цінний вантаж українським захисникам.

Дякую Джиму Долбоу помічнику конгресмена Скотта Остіна від штату Джоржія та Конгресмену за сприяння у передачі листів у посольство. Такі хвилини дають сили працювати далі,

– наголосила Маркарова.

У Генштабі при цьому додали, що ЗСУ вдячні за підтримку та допомогу США.

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