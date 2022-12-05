Про подарунок повідомила Надзвичайна і повноважна пані посол Оксана Маркарова. Його нашим Героям зробили школярі й школярки з міста Валдоста зі штату Джорджія.
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Учні зі США зробили подарунок воїнам ЗСУ
Так, учні та учениці передали посольству України в США листи підтримки українським захисникам та захисницям.
У більшості листів американські діти наголошують, що захоплюються нашими воїнами. Також кажуть, що моляться за ЗСУ і закликають не здаватися.
Аташе з питань оборони посольства України в США генерал-майор Борис Кременецький надішле цінний вантаж українським захисникам.
Дякую Джиму Долбоу помічнику конгресмена Скотта Остіна від штату Джоржія та Конгресмену за сприяння у передачі листів у посольство. Такі хвилини дають сили працювати далі,
– наголосила Маркарова.
У Генштабі при цьому додали, що ЗСУ вдячні за підтримку та допомогу США.
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Вчитель та випускники передали космічний проєкт для NASA
- Випускники зруйнованої харківської гімназії №47 разом зі своїм вчителем Андрієм Самойловим взяли участь у проєкті від NASA.
- Створена ними мінілабораторія для пломбування зубів зараз перебуває у космосі – там її випробовують справжні астронавти.
- Їхня школа тричі страждала від обстрілів міста. Перші два рази у будівлі пошкодило вікна, але під час третього обстрілу російська ракета потрапила просто на територію гімназії, унаслідок чого частина будівлі залишилася сильно зруйнованою.
- Попри такі умови роботи та навчання, учні гімназії, які наразі вже випустилися і стали студентами, розробили цікавий проєкт. Допомагав їм у цьому вчитель біології та хімії Андрій Самойлов, який заслужено здобув звання найкращого вчителя року.