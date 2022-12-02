Як зауважила кореспондентка 24 каналу з Харкова Анна Черненко, їхня школа тричі страждала від обстрілів міста. Перші два рази у будівлі пошкодило вікна, але під час третього обстрілу російська ракета потрапила просто на територію гімназії, унаслідок чого частина будівлі залишилася сильно зруйнованою.

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Лабораторія дивом вціліла під час обстрілу

Попри такі умови роботи та навчання, учні гімназії, які наразі вже випустилися і стали студентами, розробили цікавий проєкт. Допомагав їм у цьому вчитель біології та хімії Андрій Самойлов, який заслужено здобув звання найкращого вчителя року.

Ми всі знаємо, що у нас і на Землі з зубами дуже багато проблем, а в космосі вони стають удвічі – утричі більшими. Ми навіть знайшли інформацію, що у космонавтів були такі інциденти, що випадали пломби, і вони самі собі пломбували зуби,

– розповів вчитель.

Відповідно, діти вирішили допомогти космонавтам із такими проблемами та розробили спеціальну лабораторію, яка полегшує процес самостійного пломбування зубів у космосі, в умовах ракети чи МКС. Вони запропонували кілька шляхів розв'язання цього питання.

Примітно, що під час третього обстрілу ця лабораторія була у кабінеті біології, і дивом вціліла. Коли Андрій Самойлов, попри небезпеку аварійної будівлі, піднявся до класу, він побачив, що лабораторія збереглася. ЇЇ евакуювали, після чого діти змогли завершити проєкт, і особисто передати його в NASA. Вони поїхали в агентство, подивилися, як там усе влаштовано та представили свою розробку.

Зараз проєкт харківських школярів і справді перебуває в космосі. Орієнтовно за місяць космонавти, які зараз випробовують розроблений українськими дітьми спосіб лікування зубів, повернуться на Землю. Як фантазують самі діти, їхній проєкт буде корисним не лише космонавтам, а й усі людям, коли вони у майбутньому зможуть жити за межами Землі на бортах космічних кораблів.

Вчитель Андрій Самойлов переконаний, що дітей просто необхідно надихати та заохочувати такими проєктами, навіть попри війну, бо інакше вони можуть опустити руки. Саме тому в умовах обстрілів Харкова і проблем з електрикою він знаходить можливості викладати далі, проводити уроки для дітей та вигадувати цікаві проєкти, в яких вони могли б реалізувати себе та зробити внесок у світову науку ще зі шкільної парти.

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