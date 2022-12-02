Как отметила корреспондентка 24 канала из Харькова Анна Черненко, их школа трижды страдала от обстрелов города. Первые два раза в здании повредило окна, но во время третьего обстрела российская ракета попала прямо на территорию гимназии, в результате чего часть здания осталась сильно разрушенной.

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Лаборатория чудом уцелела при обстреле

Несмотря на такие условия работы и обучения, ученики гимназии, которые уже выпустились и стали студентами, разработали интересный проект. Помогал им в этом учитель биологии и химии Андрей Самойлов, который заслуженно получил звание лучшего учителя года.

Мы все знаем, что у нас и на Земле с зубами очень много проблем, а в космосе они становятся вдвое – втрое большими. Мы даже нашли информацию, что у космонавтов были такие инциденты, что выпадали пломбы, и они сами себе пломбировали зубы.

– рассказал учитель.

Дети решили помочь космонавтам с такими проблемами и разработали специальную лабораторию, облегчающую процесс самостоятельного пломбирования зубов в космосе, в условиях ракеты или МКС. Они предложили несколько путей решения этого вопроса.

Примечательно, что во время третьего обстрела эта лаборатория была в кабинете биологии и чудом уцелела. Когда Андрей Самойлов, несмотря на опасность аварийного здания, поднялся в класс, он увидел, что лаборатория сохранилась. Ее эвакуировали, после чего дети смогли завершить проект и лично передать его в NASA. Они поехали в агентство, посмотрели, как все там устроено, и представили свою разработку.

Сейчас проект харьковских школьников действительно находится в космосе. Ориентировочно через месяц космонавты, которые сейчас испытывают разработанный украинскими детьми способ лечения зубов, вернутся на Землю. Как фантазируют сами дети, их проект будет полезен не только космонавтам, но и всем людям, когда они в будущем смогут жить за пределами Земли на бортах космических кораблей.

Учитель Андрей Самойлов убежден, что детей просто необходимо вдохновлять такими проектами, даже несмотря на войну, иначе они могут опустить руки. Именно поэтому в условиях обстрелов Харькова и проблем с электричеством он находит возможности преподавать дальше, проводить уроки для детей и придумывать интересные проекты, в которых они могли бы реализовать себя и внести вклад в мировую науку еще со школьной парты.

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