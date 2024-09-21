Не переплутаєте: як правильно звертатися до жінок на офіційних заходах

21 вересня 2024, 20:26
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Автор: Марія Волошин

Джерело:

Сніданок з 1+1

Не всі українці можуть знати, як правильно звертатися до інших людей на офіційних заходах. Зокрема, якщо ви їх вперше бачите.

Відомий український мовознавець та вчитель Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів, як не помилитися. Зокрема, якщо звертаєтесь до жінок. 

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Як правильно звертатися до жінок українською 

Мовознавець зауважив: усі ми чули варіант звертання "Шановні пАні та панОве". А іноді і такий варіант – "ПанІ та панове". 

При цьому вчитель запитав: "Як же правильно наголошувати, коли звертаємось до жінок у множині: пАні чи панІ?". 

Слово "пані" – невідмінюване, тому, звичайно ж, звертання "пАні" у множині нормативне,
– уточнив він. 

І розповів, чому ж тоді окремі мовознавці радять наголошувати другий склад – панІ. 

Наголос на "і" допоможе уникнути неоднозначності, адже коли кажуть "пАні та панове", може скластися враження, що звертаються до однієї пані і всіх чоловіків,
– додав Авраменко. 

Він також повідомив, що словник імені Бориса Грінченка подає слово "пані" з подвійним наголосом, тобто пАні та панІ.


Як правильно звертатися до жінок / скриншот відео 

Наголошуйте так, як вам до вподоби, але знайте: звертання "панІ" у множині має право на життя,
– акцентував вчитель. 

І резюмував: дбаймо про те, щоб Україна говорила грамотно. 

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