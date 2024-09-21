Не переплутаєте: як правильно звертатися до жінок на офіційних заходах

Не всі українці можуть знати, як правильно звертатися до інших людей на офіційних заходах. Зокрема, якщо ви їх вперше бачите.

Відомий український мовознавець та вчитель Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів, як не помилитися. Зокрема, якщо звертаєтесь до жінок.

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Як правильно звертатися до жінок українською

Мовознавець зауважив: усі ми чули варіант звертання "Шановні пАні та панОве". А іноді і такий варіант – "ПанІ та панове".

При цьому вчитель запитав: "Як же правильно наголошувати, коли звертаємось до жінок у множині: пАні чи панІ?".

Слово "пані" – невідмінюване, тому, звичайно ж, звертання "пАні" у множині нормативне,

– уточнив він.

І розповів, чому ж тоді окремі мовознавці радять наголошувати другий склад – панІ.

Наголос на "і" допоможе уникнути неоднозначності, адже коли кажуть "пАні та панове", може скластися враження, що звертаються до однієї пані і всіх чоловіків,

– додав Авраменко.

Він також повідомив, що словник імені Бориса Грінченка подає слово "пані" з подвійним наголосом, тобто пАні та панІ.



Як правильно звертатися до жінок / скриншот відео

Наголошуйте так, як вам до вподоби, але знайте: звертання "панІ" у множині має право на життя,

– акцентував вчитель.

І резюмував: дбаймо про те, щоб Україна говорила грамотно.