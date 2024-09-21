Не перепутаете: как правильно обращаться к женщинам на официальных мероприятиях
Источник:Завтрак с 1+1
Не все украинцы могут знать, как правильно обращаться к другим людям на официальных мероприятиях. В частности, если вы их впервые видите.
Известный украинский языковед и учитель Александр Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал, как не ошибиться. В частности, если обращаетесь к женщинам.
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Как правильно обращаться к женщинам на украинском языке
Языковед отметил: все мы слышали вариант обращения "Шановні пАні та панОве". А иногда и такой вариант – "ПанІ та панове".
При этом учитель спросил: "Как же правильно подчеркивать, когда обращаемся к женщинам во множественном числе: пАні или панІ?".
Слово "пані" – неотменяемое, поэтому, конечно же, обращение "пАні" во множественном числе нормативное,
– уточнил он.
И рассказал, почему же тогда отдельные языковеды советуют подчеркивать второй слог – панІ.
Ударение на "і" поможет избежать неоднозначности, ведь когда говорят "пАні та панове", может сложиться впечатление, что обращаются к одной даме и всем мужчинам,
– добавил Авраменко.
Он также сообщил, что словарь имени Бориса Гринченко подает слово "пані" с двойным ударением, то есть пАні и панІ.
Как правильно обращаться к женщинам / скриншот видео
Ставьте ударение так, как вам нравится, но знайте: обращение "панІ" во множественном числе имеет право на жизнь,
– акцентировал учитель.
И резюмировал: давайте заботиться о том, чтобы Украина говорила грамотно.
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