Не перепутаете: как правильно обращаться к женщинам на официальных мероприятиях

Не все украинцы могут знать, как правильно обращаться к другим людям на официальных мероприятиях. В частности, если вы их впервые видите.

Известный украинский языковед и учитель Александр Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал, как не ошибиться. В частности, если обращаетесь к женщинам.

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Как правильно обращаться к женщинам на украинском языке

Языковед отметил: все мы слышали вариант обращения "Шановні пАні та панОве". А иногда и такой вариант – "ПанІ та панове".

При этом учитель спросил: "Как же правильно подчеркивать, когда обращаемся к женщинам во множественном числе: пАні или панІ?".

Слово "пані" – неотменяемое, поэтому, конечно же, обращение "пАні" во множественном числе нормативное,

– уточнил он.

И рассказал, почему же тогда отдельные языковеды советуют подчеркивать второй слог – панІ.

Ударение на "і" поможет избежать неоднозначности, ведь когда говорят "пАні та панове", может сложиться впечатление, что обращаются к одной даме и всем мужчинам,

– добавил Авраменко.

Он также сообщил, что словарь имени Бориса Гринченко подает слово "пані" с двойным ударением, то есть пАні и панІ.



Как правильно обращаться к женщинам / скриншот видео

Ставьте ударение так, как вам нравится, но знайте: обращение "панІ" во множественном числе имеет право на жизнь,

– акцентировал учитель.

И резюмировал: давайте заботиться о том, чтобы Украина говорила грамотно.