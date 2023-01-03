"Ректор" Херсонської державної морської академії виявився зрадником
3 січня 2023, 12:37Читать новость на русском
Джерело:Офіс генпрокурора
В Україні судитимуть професора кафедри Херсонської державної морської академії. Він виявився зрадником.
Так, після окупації Херсона цей викладач погодився стали колаборантом. При цьому "очолив" академію.
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"Ректор" Херсонської морської академії – зрадник
У червні 2022 року професор кафедри Херсонської державної морської академії погодився на співпрацю з росіянами. При цьому впроваджував у виші мову окупантів як офіційну у навчанні.
Він є мешканцем Херсона. Тепер його судитимуть. Прокурори вже скерували до суду обвинувальний акт. Проте зараз колаборанта розшукують.
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Як звільнити освітянина-колаборанта
- В Офісі освітнього омбудсмена нагадали, що звільнити та позбавити права викладати чи вчити може лише суд.
- При цьому встановити факт зради повинні також представники Феміди.
- Однак цей процес може бути доволі тривалим через завантаження судів.
- Натомість протягом цього часу колаборанти ще можуть отруювати мізки дітей та студентів.