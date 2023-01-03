"Ректор" Херсонської державної морської академії виявився зрадником

В Україні судитимуть професора кафедри Херсонської державної морської академії. Він виявився зрадником.

Так, після окупації Херсона цей викладач погодився стали колаборантом. При цьому "очолив" академію.

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"Ректор" Херсонської морської академії – зрадник

У червні 2022 року професор кафедри Херсонської державної морської академії погодився на співпрацю з росіянами. При цьому впроваджував у виші мову окупантів як офіційну у навчанні.

Він є мешканцем Херсона. Тепер його судитимуть. Прокурори вже скерували до суду обвинувальний акт. Проте зараз колаборанта розшукують.

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