Не засмічуйте мову: як українською сказати "звєзда"

24 січня 2024, 23:21
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Українці часто можуть засмічувати своє мовлення суржиком. Навіть ненароком.

Однак цього робити не варто. Тож Освіта 24 радить уникати у будь-якій ситуації суржикові слова у своєму мовленні. 

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Як українською правильно буде "звєзда"

Одним із таких "популярних" суржикових слів є "звєзда". Українці можуть вживати його як іронічно, так і не знаючи, як сказати правильно державною мовою. 

А правильним варіантом є слово "зірка". Тільки так варто називати:

  • самосвітне небесне тіло;
  • іскри (в очах);
  • морську безхребетну тварину;
  • дуже видатну, прославлену людину (перен.);
  • п'ятикутний військовий значок, який носять на кашкеті, шапці тощо. 

Однак, що важливо: не варто плутати суржикове слово "звєзда" з українським словом "звізда". 

Зверніть увагу! В українській мові є слово "звіздА". Це фолькорна або ж діалектна назва зорі.

Як правильно назвати "високосний" рік українською 

  • Українці також часто думають, як правильно назвати рік, який має 366 днів.
  • Чи можна його назвати високосним і які цікаві назви він має, читайте за посиланням. 
Автор: Марія Волошин