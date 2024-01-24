Не засмічуйте мову: як українською сказати "звєзда"

Українці часто можуть засмічувати своє мовлення суржиком. Навіть ненароком.

Однак цього робити не варто. Тож Освіта 24 радить уникати у будь-якій ситуації суржикові слова у своєму мовленні.

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Як українською правильно буде "звєзда"

Одним із таких "популярних" суржикових слів є "звєзда". Українці можуть вживати його як іронічно, так і не знаючи, як сказати правильно державною мовою.

А правильним варіантом є слово "зірка". Тільки так варто називати:

самосвітне небесне тіло;

іскри (в очах);

морську безхребетну тварину;

дуже видатну, прославлену людину (перен.);

п'ятикутний військовий значок, який носять на кашкеті, шапці тощо.

Однак, що важливо: не варто плутати суржикове слово "звєзда" з українським словом "звізда".

Як правильно назвати "високосний" рік українською

Українці також часто думають, як правильно назвати рік, який має 366 днів.

Чи можна його назвати високосним і які цікаві назви він має, читайте за посиланням.