Однак цього робити не варто. Тож Освіта 24 радить уникати у будь-якій ситуації суржикові слова у своєму мовленні.
Дивіться також Сила – у єдності: як правильно говорити українською про День Соборності
Як українською правильно буде "звєзда"
Одним із таких "популярних" суржикових слів є "звєзда". Українці можуть вживати його як іронічно, так і не знаючи, як сказати правильно державною мовою.
А правильним варіантом є слово "зірка". Тільки так варто називати:
- самосвітне небесне тіло;
- іскри (в очах);
- морську безхребетну тварину;
- дуже видатну, прославлену людину (перен.);
- п'ятикутний військовий значок, який носять на кашкеті, шапці тощо.
Однак, що важливо: не варто плутати суржикове слово "звєзда" з українським словом "звізда".