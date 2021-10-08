Ефект Саакашвілі: як гучний скандал вплине на відносини між Україною та Грузією

1 жовтня експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі повернувся на батьківщину, де його одразу й заарештували, адже там він заочно засуджений за кількома справами. Політику загрожує до 6 років за ґратами.

Президент України Володимир Зеленський заявив, буде домагатися повернення Саакашвілі. Своєю чергою грузинська лідерка Саломе Зурабішвілі зазначила, що ніколи не помилує політика. 24 канал розпитав експертів про те, як протистояння навколо Саакашвілі може вплинути на стосунки між Україною та Грузією, та чи варто взагалі чекати якихось рішучих кроків з боку Зеленського.

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Відносини між Грузією та Україною: що далі

Поки що політологи впевнені, що відносини між Україною та Грузією не погіршаться. Так, Олена Юрченко, експертка зі стратегічної культури Аналітичного центру ADASTRA, зазначила, що зараз немає підстав вважати, що арешт Міхеіла Саакашвілі спровокує серйозне загострення відносин Києва та Тбілісі.

Риторика на рівні прем'єр-міністра Грузії, Іраклія Гарібашвілі, спікера грузинського парламенту Кахи Кучави, очільника грузинського МЗС Давида Залкаліані залишається дружньою до України: усіма силами Грузія не бажає допустити перетворення затримання Саакашвілі на токсичний фактор у двосторонніх відносинах.

Саакашвілі вже ставав причиною міжнародного скандалу, коли у травні 2020 року був призначений президентом на посаду голови Виконавчого комітету Національної ради реформ. Тоді грузинська влада пішла на виклик посла Теймураза Шарашенідзе з Києва до Тбілісі для консультацій – і повернувся він до Києва лише у квітні 2021 року,

– нагадала Олена Юрченко.

Вона додала, що нині грузинська сторона, як ми бачимо із публічних заяв, постійно транслює прагнення не допустити повторення такої ситуації. Українська сторона допоки діє доволі правильно: МЗС наголошує на принциповому невтручанні у внутрішні справи Грузії та дотриманні законності й прозорості у розслідуванні інкримінованих Міхеілу Саакашвілі злочинів, наданні правової та консульської підтримки.

На фоні існування між державами продуктивних відносин стратегічного партнерства, пройнятих єдиним духом євроатлантичних аспірацій, які підтверджуються у формуванні навесні 2021 року "Асоційованого тріо" у складі України, Грузії та Молдови, а також загальної активізації відносин навесні-влітку 2021 року жодна зі сторін не прагне йти на різкі рухи й ставити всі досягнуті успіхи у залежність від однієї політичної фігури, хоча саме Грузія першою виступила із подібними заявами,

– пояснила Юрченко.

Дмитро Сінченко, голова ГО "Асоціація Політичних Наук", також вважає, що затримання Міхеіла Саакашвілі не матиме суттєвих наслідків для українського політичного життя. На його думку, реакція України повинна бути суто на дипломатичному й інституційному рівнях – мають надійти запити до грузинських колег і мають бути отримані відповіді, проте сваритися через цей арешт у жодному разі не слід.

Схоже, саме таку лінію поведінки й обрали українські дипломати, а тому, переконаний, що ця подія не матиме суттєвого впливу на україно-грузинські відносини, а якщо й матиме, то швидше позитивний, адже Україна з цим арештом водночас позбулася суттєвого подразника у наших міждержавних стосунках,

– зазначив Сінченко.

Політологи впевнені, що Зеленський не робитиме серйозних кроків задля повернення Саакашвілі / Фото 24 каналу

Андрій Сухраков, політолог, зазначив, що ситуація залишається "гарячою" через кохану Саакашвілі – нардепа від "Слуги народу" Єлизавету Ясько. Її риторику можуть неправильно зрозуміти, що може привести до певного роду з'ясування стосунків між МЗС двох країн. Але розраховувати на міжнародний скандал тут явно не варто.

Що стосується заяв Зеленського – це було очікувано, враховуючи його риторику про те, що Україна допоможе будь-якому своєму громадянину за кордоном, що опинився в біді. Чи чекати якихось рішучих дій? Навряд чи. Занадто свіжими в пам'яті виглядають останні події, пов'язані з Саакашвілі. Людина-оркестр, прорвав кордон і став приводом для мемів через ситуацію зі стоянням на даху. І влада це теж пам'ятає. І вони знають, що стосовно нього будь-яка ситуація може перетвориться на медійний фарс,

– пояснив Сухраков.

Навіщо Зеленському повертати Саакашвілі

Дмитро Сінченко додав, що для нинішньої української влади Саакашвілі – це "зіграна карта", все, що вона хотіла від нього отримати – вже давно отримала. Скандальний експрезидент Грузії не має ані своєї політичної партії, ані своєї команди, ані рейтингу, він ні на що не впливав і від нього нічого не залежало.

З цих та інших причин йому стало нудно в Україні, тому він вирушив туди, де, на його думку, у нього кращі перспективи повернутися до активного політичного життя. Тому цей крок матиме наслідки не так для української, як для грузинської політики. Цим кроком він спробує активізувати й підсилити грузинські опозиційні сили, щоб повернути собі владу,

– пояснив Сінченко.

Олена Юрченко пояснила, що Зеленський як глава держави несе відповідальність за забезпечення прав і свобод українських громадян, особливо у кризових ситуаціях на кшталт тієї, що сталася із Саакашвілі. Його політичний бекграунд як на батьківщині, так і в Україні, є більш ніж суперечливим, але Саакашвілі послідовно підтримував Зеленського під час боротьби за президентське крісло й опісля. Саме Зеленський через тиждень після вступу на посаду повернув Саакашвілі громадянство, а згодом фактично запросив його на посаду секретаря Виконавчого комітету Національної ради реформ.

Україна та Грузія не будуть псувати відносини через Саакашвілі / Фото Радіо Свобода

Політичний стиль, темперамент і бекграунд Саакашвілі створювали у команді президента очікування щодо інтенсифікації процесу реформ як таких, навіть його радикалізації, особливо у порівнянні з іншими учасниками цієї структури.

Думаю, це резонувало з особистим баченням президента у цьому напрямку. Проте наразі складно оцінити конкретні здобутки Саакашвілі на цій посаді, за винятком того, що його призначення спровокувало напруження відносин Києва та Тбілісі, а тепер його рішення повернутися до Грузії, хоч він знав про обвинувачення, висунуті проти нього, і гіпотетичні наслідки такого вчинку, ще раз поставило Київ у незручне становище,

– додала Юрченко.

Експертка уточнила, що насправді повернення Саакашвілі до України є можливим у разі його засудження, лише після завершення терміну відбування покарання, який може зрости, з огляду на те, що йому тепер інкримінують незаконний перетин кордону. Грузія має право, але не обов’язок, передати Саакашвілі Україні за умови, якщо українська сторона підтвердить намір ув'язнити його відразу після прибуття до країни – така процедура передбачена договором між державами. Але Саакашвілі відмовився від передачі Україні, а грузинський уряд вже категорично заперечив можливість такого розвитку подій.

На мою думку, не слід очікувати рішучих і радикальних кроків України щодо повернення Саакашвілі – всі вони є апріорі неможливими, якщо Україна бажає зберегти гарні відносини із Грузією та залишитися у рамках правового поля. Хоча це швидше і рекомендація, і побажання – для Києва ціна подібних ескапад є високою з огляду на непросте міжнародно-політичне становище і цінність Грузії у якості стратегічного партнера,

– резюмувала Юрченко.

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