Прессекретар Держприкордонслужби України Андрій Демченко у коментарі 24 каналу підтвердив, що відомство проводить службову перевірку через ситуацію зі Саакашвілі.
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Прикордонники розслідують виїзд Саакашвілі з України
Розслідуються обставини виїзду Саакашвілі з України та факт перетину державного кордону,
– зазначив Демченко.
За його словами, наразі детально перевіряють всю інформацію, у який спосіб політик виїхав за межі України.
Окрім цього, низку посадовців Південного регіонального управління на час розслідування та формування висновків усунули від виконання службових обов'язків.
Саакашвілі затримали в Грузії: основне
- Вранці 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі повідомив про своє повернення до Грузії. Того ж дня увечері його затримали правоохоронці.
- Політика заочно засудили одразу за кількома справами, йому загрожує до 6 років за ґратами.
- Врятувати Саакашвілі наразі може тільки помилування президентки Саломе Зурабішвілі, однак вона категорично проти цього. Водночас адвокати сподіваються, що лідерка країни змінить свою думку.
- Сам Саакашвілі вважає себе "особистим в'язнем Путіна". Політик оголосив голодування, допоки він та його соратники не опиняться на волі.