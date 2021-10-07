Прессекретар Держприкордонслужби України Андрій Демченко у коментарі 24 каналу підтвердив, що відомство проводить службову перевірку через ситуацію зі Саакашвілі.

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Прикордонники розслідують виїзд Саакашвілі з України

Розслідуються обставини виїзду Саакашвілі з України та факт перетину державного кордону,

– зазначив Демченко.

За його словами, наразі детально перевіряють всю інформацію, у який спосіб політик виїхав за межі України.

Окрім цього, низку посадовців Південного регіонального управління на час розслідування та формування висновків усунули від виконання службових обов'язків.

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