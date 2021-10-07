Залкаліані сказав, що екстрадиція відбувається тоді, коли особа скоює кримінальний злочин на території своєї країни. Проте грузинська сторона не отримувала таку інформацію від української.
Важливо Саакашвілі погодиться на екстрадицію, якщо з нього знімуть усі обвинуваченміння, – Ясько
Залкаліані: Екстрадиція юридично неприпустима
"Про екстрадицію не мовиться. Абсурдно обговорювати це взагалі, тому що юридично про це не може бути й мови", – сказав глава МЗС Грузії.
За словами Давида Залкаліані, грузинська сторона надала Україні всю інформацію про ситуацію із Міхеілом Саакашвілі. Водночас міністр закордонних справ Грузії не вважає, що арешт Саакашвілі негативно позначиться на відносинах двох країн.
Він порушив не тільки законодавство Грузії у зв'язку із незаконним порушенням кордону, але і з України незаконно виїхав,
– зауважив Залкаліані.
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Саакашвілі затримали в Грузії: коротко
- Вранці 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі повідомив про своє повернення до Грузії. Того ж дня увечері його затримали правоохоронці.
- Політика заочно засудили у справах про побиття депутата Валерія Гелашвілі та вбивство співробітника "Об'єднаного банку Грузії". Йому загрожує до 6 років за ґратами.
- Врятувати Саакашвілі наразі може тільки помилування президентки Саломе Зурабішвілі, однак вона налаштована проти цього.
- Сам Міхеіл Саакашвілі вважає себе "фактично особистим в'язнем Путіна". Водночас експрезидент Грузії оголосив голодування, допоки він та його соратники не опиняться на волі.