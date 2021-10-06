Ще 5 жовтня Ясько відвідала українсько-грузинського політика в Руставі. Кохана Саакашвілі підтвердила, що третій президент Грузії налаштований по-бойовому і не має наміру визнавати свою провину.
Тим часом Стежимо за ситуацією, – США закликали Грузію справедливо поводитись з Саакашвілі
У випадку екстрадиції потрібно домогтись зняття звинувачень
Якщо ж ініціюють процес екстрадицію політика в Україну, адже у нього є українське громадянство то, каже Ясько, потрібно добиватись зняття з нього всіх обвинувачень.
Саакашвілі оголосив голодування
Зазначимо, що після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Ясько закликала міжнародну спільноту звернути увагу на справу політика – адже на десятий день його стан здоров'я може різко погіршитись.
До теми Він дійсно взагалі нічого не їсть, – Ясько відвідала Саакашвілі у в'язниці
Що відомо про затримання Саакашвілі в Грузії:
- Напередодні місцевих виборів в Грузії в країну прибув Міхеіл Саакашвілі.
- Перед цим він разом з Єлизаветою Ясько записав відео, у якому пара підтвердила свої стосунки.
- Після прибуття в Грузію політика затримали.
- Саакашвілі засуджений на батьківщині одразу в кількох справах – до щонайменше 6 років ув'язнення.
- Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі наголосила, що помилування для третього президента країни не буде.