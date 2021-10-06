Саакашвілі затримали грузинські правоохоронці після його несподіваної появи у країні. Там його ще у 2018 році заочно засудили до багаторічного ув'язнення.

До теми Заздримо, що у вас був такий президент, – Ясько після відвідин Саакашвілі у Грузії

Ясько розповіла, як себе почуває Саакашвілі на 6 дні голодування

Колишній президент Грузії та очільник Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі перебуває у пенітенціарній установі в Руставі. Політик оголосив голодування, тож його здоров'я може найближчими днями значно погіршитися.

Щонайменше, так вважає народна депутатка зі "Слуги народу" Єлизавета Ясько, яка перебуває у Тбілісі. Про свої враження після відвідин Саакашвілі в ув'язненні вона розповіла в ефірі одного з українських телеканалів.

Такі люди народжуються, напевно, раз у 100 років… Він налаштований по-бойовому, але, хочу сказати, це вже 6 день голодування. Він дійсно взагалі нічого не їсть,

– сказала Ясько.

Політикиня переконана, що міжнародна спільнота й Україна мають "займалися звільненням Михеіла Саакашвілі як політичного в’язня".

"Це вже це питання днів, бо після 10 дня голодування стан здоров’я дуже сильно погіршується, і дуже хочеться не допустити цього", – повідомила українська нардепка.

Зверніть увагу: Ясько прибула до Грузії 5 жовтня саме для відвідин Саакашвілі. Коли того затримали, обидва політики оприлюднили у соцмережі відео, у якому розкрили, що перебувають у стосунках.

Коротко про затримання Саакашвілі в Грузії