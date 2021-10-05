Політикиня провела у в'язниці в Саакашвілі півтори години. Після цього вона поспілкувалась з журналістами.

До теми "Слуга" Ясько приїхала до Міхеіла Саакашвілі у в'язницю в Грузії

Ми дуже заздримо в Україні, що у вас був такий президент, як Саакашвілі,

– сказала Ясько.

Що цьому передувало

Саакашвілі та Ясько опублікували 1 жовтня відео, де заявили, що вони пара. Дівчина повністю підтримує коханого. Їхні стосунки тривають вже понад рік.

Після затримання Саакашвілі політикиня заявили, що вирушить у Грузію. Вже 5 жовтня журналісти помітили дівчину біля в'язниці у Руставі.

Що відомо про затримання Саакашвілі