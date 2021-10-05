Журналісти помітили дівчину біля руставської в'язниці. Саме там перебуває затриманий Саакашвілі.
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За інформацією ЗМІ, нардепка прийшла, аби побачитись з коханим. Водночас деталі цієї зустрічі наразі невідомі. Адже "слуга" відмовилась комунікувати із журналістами.
Ясько чекає зустрічі з Саакашвілі: дивіться відео
"Слуга" не спілкується з журналістами: дивіться відео
В'язницю відвідали і правозахисники. Вони заявили, що прокуратура Грузії хоче заборонити експрезиденту телефонувати рідним. А також – спілкуватися із медійниками та громадськістю.
Відомо, що кохана Саакашвілі прийшла на зустріч з ним разом із представником посольства України у Грузії.
Що відомо про стосунки пари?Саакашвілі і Ясько опублікували 1 жовтня відео, в якому заявили, що вони пара. Дівчина повністю підтримує коханого і стимулює до боротьби. Відомо, що їхні романтичні стосунки тривають вже понад рік.
Затримання Саакашвілі у Грузії: головне
- Міхеіла Саакашвілі затримали 1 жовтня у Грузії через справи, які заочно відкрили проти нього в країні.
- Після цього він оголосив себе політв'язнем та почав голодування.
- Влада Грузії категорично проти того, аби помилувати експрезидента.
- Також арештували і власника квартири, де переховувався Саакашвілі.
- На тлі затримання політика, у країні почались масові протести.