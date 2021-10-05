Журналисты заметили девушку возле руставской тюрьмы. Именно там находится задержанный Саакашвили.

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По информации СМИ, нардеп пришла, чтобы увидеться с любимым. В то же время детали этой встречи пока неизвестны. Ведь "слуга" отказалась коммуницировать с журналистами.

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"Слуга" не общается с журналистами: смотрите видео​

Тюрьму посетили и правозащитники. Они заявили, что прокуратура Грузии хочет запретить экс-президенту звонить родным. А также – общаться с медийщиками и общественностью.

Напомним! Вчера, 4 октября, Ясько заявляла, что непременно поедет к Саакашвили, но не в ближайшее время.

Известно, что возлюбленная Саакашвили пришла на встречу с ним вместе с представителем посольства Украины в Грузии.

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