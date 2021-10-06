Саакашвили задержали грузинские правоохранители после его неожиданного появления в стране. Там его еще в 2018 году заочно приговорили к многолетнему заключению.
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Ясько рассказала, как себя чувствует Саакашвили на 6 дне голодания
Бывший президент Грузии и глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили находится в пенитенциарном учреждении в Рустави. Политик объявил голодовку, и его здоровье может в ближайшие дни значительно ухудшиться.
По меньшей мере, так считает народный депутат из "Слуги народа" Елизавета Ясько, которая находится в Тбилиси. О своих впечатлениях после посещения Саакашвили в заключении она рассказала в эфире одного из украинских телеканалов.
Такие люди рождаются, наверное, раз в 100 лет... Он настроен по-боевому, но, хочу сказать, это уже 6 день голодания. Он действительно вообще ничего не ест,
– сказала Ясько.
Политик убеждена, что международное сообщество и Украина должны "занимались освобождением Михеила Саакашвили как политического заключенного".
"Это уже этот вопрос дней, потому что после 10 дня голодовки состояние здоровья очень сильно ухудшается, и очень хочется не допустить этого", – сообщила украинская нардепка.
Коротко о задержании Саакашвили в Грузии
- 1 октября Михеил Саакашвили сообщил, что прибыл в Грузию. Впоследствии стало известно, что он тайно приехал туда в фуре с продуктами, которую переправляли на пароме.
- За это против него открыли дело в Грузии. А вместе с тем и задержали и доставили в пенитенциарное учреждение – ведь политик приговорен к нескольким годам заключения еще в 2018 году.
- В Украине официальные учреждения заверили, что внимательно следят за ситуацией, и президент Зеленский обеспокоен новостями о задержании Саакашвили.