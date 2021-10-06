Саакашвили задержали грузинские правоохранители после его неожиданного появления в стране. Там его еще в 2018 году заочно приговорили к многолетнему заключению.

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Ясько рассказала, как себя чувствует Саакашвили на 6 дне голодания

Бывший президент Грузии и глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили находится в пенитенциарном учреждении в Рустави. Политик объявил голодовку, и его здоровье может в ближайшие дни значительно ухудшиться.

По меньшей мере, так считает народный депутат из "Слуги народа" Елизавета Ясько, которая находится в Тбилиси. О своих впечатлениях после посещения Саакашвили в заключении она рассказала в эфире одного из украинских телеканалов.

Такие люди рождаются, наверное, раз в 100 лет... Он настроен по-боевому, но, хочу сказать, это уже 6 день голодания. Он действительно вообще ничего не ест,

– сказала Ясько.

Политик убеждена, что международное сообщество и Украина должны "занимались освобождением Михеила Саакашвили как политического заключенного".

"Это уже этот вопрос дней, потому что после 10 дня голодовки состояние здоровья очень сильно ухудшается, и очень хочется не допустить этого", – сообщила украинская нардепка.

Обратите внимание: Ясько прибыла в Грузию 5 октября именно для посещения Саакашвили. Когда того задержали, оба политика обнародовали в соцсети видео, в котором раскрыли , что пребывают в отношениях.

Коротко о задержании Саакашвили в Грузии