Еще 5 октября Ясько посетила украинско-грузинского политика в Рустави. Любимая Саакашвили подтвердила, что третий президент Грузии настроен по-боевому и не намерен признавать свою вину.
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В случае экстрадиции нужно добиться снятия обвинений
Если же инициируют процесс экстрадиции в Украину, ведь у него есть украинское гражданство то, говорит Ясько, нужно добиваться снятия с него всех обвинений.
Саакашвили объявил голодовку
Отметим, что после задержания Саакашвили объявил голодовку. Ясько призвала международное сообщество обратить внимание на дело политика – ведь на десятый день его состояние здоровья может резко ухудшиться.
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Что известно о задержании Саакашвили в Грузии:
- Накануне местных выборов в Грузии в страну прибыл Михеил Саакашвили.
- Перед этим он вместе с Елизаветой Ясько записал видео, в котором пара подтвердила свои отношения.
- По прибытии в Грузию политика задержали.
- Саакашвили приговорен на родине сразу по нескольким делам – к не менее 6 годам заключения.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили подчеркнула, что помилования для третьего президента страны не будет.