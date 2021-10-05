Ситуацію зі затриманням Саакашвілі у Грузії під час брифінгу прокоментував речник Держдепу Сполучених Штатів Нед Прайс.

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США про ситуацію зі Саакашвілі

Ми знаємо про затримання Саакашвілі й дуже уважно стежимо за розвитком подій,

– зазначив Прайс.

Він звернувся із закликом до грузинської влади забезпечити справедливе поводження з Саакашвілі відповідно до законодавства Грузії та міжнародних зобов'язань країни, а також пам'ятати про права людини.

Нагадаємо, наразі політик перебуває в пенітенціарній установі №12 у Руставі, куди його помстили після затримання 1 жовтня.

Затримання Саакашвілі у Грузії: коротко