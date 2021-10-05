Ситуацию с задержанием Саакашвили в Грузии во время брифинга прокомментировал спикер Госдепа Соединенных Штатов Нед Прайс.
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США о ситуации с Саакашвили
Мы знаем о задержании Саакашвили и очень внимательно следим за развитием событий,
– отметил Прайс.
Он обратился с призывом к грузинским властям обеспечить справедливое обращение с Саакашвили в соответствии с законодательством Грузии и международными обязательствами страны, а также помнить о правах человека.
Напомним, сейчас политик находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави, куда его поместили после задержания 1 октября.
Задержание Саакашвили в Грузии: коротко
- Михеила Саакашвили задержали из-за дел, которые заочно открыли против него в стране.
- После этого он объявил себя политзаключенным и начал голодовку.
- Защита политика надеется на помилование президента. Но та настроена решительно и категорически против помилования.
- Вместе с Саакашвили арестовали и владельца квартиры, где тот скрывался.
- На фоне задержания политика в стране начались массовые протесты.