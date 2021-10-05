Ситуацию с задержанием Саакашвили в Грузии во время брифинга прокомментировал спикер Госдепа Соединенных Штатов Нед Прайс.

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США о ситуации с Саакашвили

Мы знаем о задержании Саакашвили и очень внимательно следим за развитием событий,

– отметил Прайс.

Он обратился с призывом к грузинским властям обеспечить справедливое обращение с Саакашвили в соответствии с законодательством Грузии и международными обязательствами страны, а также помнить о правах человека.

Напомним, сейчас политик находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави, куда его поместили после задержания 1 октября.

Задержание Саакашвили в Грузии: коротко