Залкалиани сказал, что экстрадиция происходит тогда, когда лицо совершает уголовное преступление на территории своей страны. Однако грузинская сторона не получала такую информацию от украинской.
Важно Саакашвили согласится на экстрадицию, если с него снимут все обвинения, – Ясько
Залкалиани: Экстрадиция юридически недопустима
"Об экстрадиции не говорится. Абсурдно обсуждать это вообще, потому что юридически об этом не может быть и речи", – сказал глава МИД Грузии.
По словам Давида Залкалиани, грузинская сторона предоставила Украине всю информацию о ситуации с Михаилом Саакашвили. В то же время министр иностранных дел Грузии не считает, что арест Саакашвили негативно скажется на отношениях двух стран.
Он нарушил не только законодательство Грузии в связи с незаконным нарушением границы, но и из Украины незаконно выехал,
– заметил Залкалиани.
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Саакашвили задержали в Грузии: коротко
- Утром 1 октября Михаил Саакашвили сообщил о своем возвращении в Грузию. В тот же день вечером его задержали правоохранители.
- Политика заочно осудили по делам об избиении депутата Валерия Гелашвили и убийстве сотрудника "Объединенного банка Грузии". Ему грозит до 6 лет за решеткой.
- Спасти Саакашвили теперь может только помилование президента Саломе Зурабишвили, однако она настроена против этого.
- Сам Михаил Саакашвили считает себя "фактически личным узником Путина". В то же время экс-президент Грузии объявил голодовку, пока он и его соратники не окажутся на свободе.