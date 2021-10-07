Залкалиани сказал, что экстрадиция происходит тогда, когда лицо совершает уголовное преступление на территории своей страны. Однако грузинская сторона не получала такую информацию от украинской.

Важно Саакашвили согласится на экстрадицию, если с него снимут все обвинения, – Ясько

Залкалиани: Экстрадиция юридически недопустима

"Об экстрадиции не говорится. Абсурдно обсуждать это вообще, потому что юридически об этом не может быть и речи", – сказал глава МИД Грузии.

По словам Давида Залкалиани, грузинская сторона предоставила Украине всю информацию о ситуации с Михаилом Саакашвили. В то же время министр иностранных дел Грузии не считает, что арест Саакашвили негативно скажется на отношениях двух стран.

Он нарушил не только законодательство Грузии в связи с незаконным нарушением границы, но и из Украины незаконно выехал,

– заметил Залкалиани.

Обратите внимание! Нардеп Елизавета Ясько, которая подтвердила отношения с Михаилом Саакашвили, посетила политика в пенитенциарном учреждении в Грузии. Она подчеркнула, что Саакашвили согласится на экстрадицию в Украину, если с него на родине снимут все обвинения.

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