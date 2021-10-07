Залкалиани сказал, что экстрадиция происходит тогда, когда лицо совершает уголовное преступление на территории своей страны. Однако грузинская сторона не получала такую информацию от украинской.

Важно Саакашвили согласится на экстрадицию, если с него снимут все обвинения, – Ясько

Залкалиани: Экстрадиция юридически недопустима

"Об экстрадиции не говорится. Абсурдно обсуждать это вообще, потому что юридически об этом не может быть и речи", – сказал глава МИД Грузии.

По словам Давида Залкалиани, грузинская сторона предоставила Украине всю информацию о ситуации с Михаилом Саакашвили. В то же время министр иностранных дел Грузии не считает, что арест Саакашвили негативно скажется на отношениях двух стран.

Он нарушил не только законодательство Грузии в связи с незаконным нарушением границы, но и из Украины незаконно выехал,
– заметил Залкалиани.

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Саакашвили задержали в Грузии: коротко

  • Утром 1 октября Михаил Саакашвили сообщил о своем возвращении в Грузию. В тот же день вечером его задержали правоохранители.
  • Политика заочно осудили по делам об избиении депутата Валерия Гелашвили и убийстве сотрудника "Объединенного банка Грузии". Ему грозит до 6 лет за решеткой.
  • Спасти Саакашвили теперь может только помилование президента Саломе Зурабишвили, однако она настроена против этого.
  • Сам Михаил Саакашвили считает себя "фактически личным узником Путина". В то же время экс-президент Грузии объявил голодовку, пока он и его соратники не окажутся на свободе.