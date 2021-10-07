Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в комментарии 24 каналу подтвердил, что ведомство проводит служебную проверку из-за ситуации с Саакашвили.

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Пограничники расследуют выезд Саакашвили из Украины

Расследуются обстоятельства выезда Саакашвили из Украины и факт пересечения государственной границы,
– отметил Демченко.

По его словам, сейчас детально проверяют всю информацию, каким образом политик выехал за пределы Украины.

Кроме этого, ряд должностных лиц Южного регионального управления на время расследования и формирования выводов отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Саакашвили задержали в Грузии: основное

  • Утром 1 октября Михеил Саакашвили сообщил о своем возвращении в Грузию. В тот же день вечером его задержали правоохранители.
  • Политика заочно осудили сразу по нескольким делам, ему грозит до 6 лет за решеткой.
  • Спасти Саакашвили теперь может только помилование президента Саломе Зурабишвили, однако она категорически против этого. В то же время адвокаты надеются, что лидер страны изменит свое мнение.
  • Сам Саакашвили считает себя "личным узником Путина". Политик объявил голодовку, пока он и его соратники не окажутся на свободе.