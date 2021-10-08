Эффект Саакашвили: как громкий скандал повлияет на отношения между Украиной и Грузией

1 октября экс-президент Грузии Саакашвили вернулся на родину, где его сразу и арестовали, ведь там он заочно приговорен по нескольким делам. Политику грозит до 6 лет за решеткой.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, будет добиваться возвращения Саакашвили. В свою очередь грузинская лидер Саломе Зурабишвили отметила, что никогда не помилует политика. 24 канал расспросил экспертов о том, как противостояние вокруг Саакашвили может повлиять на отношения между Украиной и Грузией, и стоит ли вообще ждать каких-то решительных шагов со стороны Зеленского.

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Отношения между Грузией и Украиной: что дальше

Пока политологи уверены, что отношения между Украиной и Грузией не ухудшатся. Так, Елена Юрченко, эксперт по стратегической культуре Аналитического центра ADASTRA, отметила, что сейчас нет оснований считать, что арест Саакашвили спровоцирует серьезное обострение отношений Киева и Тбилиси.

Риторика на уровне премьер-министра Грузии, Ираклия Гарибашвили, спикера грузинского парламента Кахи Кучавы, главы грузинского МИД Давида Залкалиани остается дружественной к Украине: всеми силами Грузия не желает допустить превращения задержания Саакашвили в токсический фактор в двусторонних отношениях.

Саакашвили уже становился причиной международного скандала, когда в мае 2020 года был назначен президентом на должность главы Исполнительного комитета Национального совета реформ. Тогда грузинские власти пошли на вызов посла Теймураза Шарашенидзе из Киева в Тбилиси для консультаций – и вернулся он в Киев только в апреле 2021 года,

– напомнила Елена Юрченко.

Она добавила, что сейчас грузинская сторона, как мы видим из публичных заявлений, постоянно транслирует стремление не допустить повторения такой ситуации. Украинская сторона пока действует довольно правильно: МИД акцентирует на принципиальном невмешательстве во внутренние дела Грузии и соблюдении законности и прозрачности в расследовании инкриминируемых Саакашвили преступлений, предоставлении правовой и консульской поддержки.

На фоне существования между государствами продуктивных отношений стратегического партнерства, проникнутых единым духом евроатлантических стремлений, которые подтверждаются в формировании весной 2021 года "Ассоциированного трио" в составе Украины, Грузии и Молдовы, а также общей активизации отношений весной-летом 2021 года. Ни одна из сторон не хочет идти на резкие движения и ставить все достигнутые успехи в зависимость от одной политической фигуры, хотя именно Грузия первой выступила с подобными заявлениями,

– объяснила Юрченко.

Дмитрий Синченко, глава ОО "Ассоциация Политических Наук", также считает, что задержание Саакашвили не будет иметь существенных последствий для украинской политической жизни. По его мнению, реакция Украины должна быть исключительно на дипломатическом и институциональном уровнях – должны поступить запросы к грузинским коллегам и должны быть получены ответы, однако ссориться из-за этого ареста ни в коем случае не следует.

Похоже, именно такую ​​линию поведения и выбрали украинские дипломаты, а потому, убежден, что это событие не будет иметь существенного влияния на украинско-грузинские отношения, а если и будет, то скорее положительное, ведь Украина с этим арестом одновременно лишилась существенного раздражителя в наших межгосударственных отношениях,

– отметил Синченко.

Политологи уверены, что Зеленский не будет делать серьезных шагов для возвращения Саакашвили / Фото 24 канала

Андрей Сухраков, политолог отметил, что ситуация остается "горячей" из-за возлюбленной Саакашвили – нардепа от "Слуги народа" Елизаветы Ясько. Ее риторику могут неправильно понять, что может привести к своего рода выяснению отношений между МИД двух стран. Но рассчитывать на международный скандал здесь явно не стоит.

Что касается заявлений Зеленского – это было ожидаемо, учитывая его риторику о том, что Украина поможет любому своему гражданину за рубежом, что оказался в беде. Ждать каких-то решительных действий? Вряд ли. Слишком свежими в памяти выглядят последние события, связанные с Саакашвили. Человек-оркестр, прорвал границу и стал поводом для мемов из-за ситуации со стоянием на крыше. И власть это тоже помнит. И они знают, что в отношении него любая ситуация может превратится в медийный фарс,

– объяснил Сухраков.

Зачем Зеленскому возвращать Саакашвили

Дмитрий Синченко добавил, что для нынешней украинской власти Саакашвили – это "сыгранная карта", все, что она хотела от него получить – уже давно получила. У скандального экс-президента Грузии нет ни своей политической партии, ни своей команды, ни рейтинга, он ни на что не влиял и от него ничего не зависело.

По этим и другим причинам ему стало скучно в Украине, поэтому он отправился туда, где, по его мнению, у него лучшие перспективы вернуться к активной политической жизни. Поэтому этот шаг будет иметь последствия не столько для украинской, как для грузинской политики. Этим шагом он попытается активизировать и усилить грузинские оппозиционные силы, чтобы вернуть себе власть,

– объяснил Синченко.

Елена Юрченко объяснила, что Зеленский как глава государства несет ответственность за обеспечение прав и свобод украинских граждан, особенно в кризисных ситуациях вроде той, что произошла с Саакашвили. Его политический бэкграунд как на родине, так и в Украине, является более чем спорным, но Саакашвили последовательно поддерживал Зеленского во время борьбы за президентское кресло и после. Именно Зеленский через неделю после вступления на должность вернул Саакашвили гражданство, а впоследствии фактически пригласил его на должность секретаря Исполнительного комитета Национального совета реформ.

Украина и Грузия не будут портить отношения из-за Саакашвили / Фото Радио Свобода

Политический стиль, характер и бэкграунд Саакашвили создавали в команде президента ожидания касательно интенсификации процесса реформ как таковых, даже его радикализации, особенно по сравнению с другими участниками этой структуры.

Думаю, это резонировало с личным видением президента в этом направлении. Однако пока сложно оценить конкретные достижения Саакашвили на этой должности, за исключением того, что его назначение спровоцировало напряжение отношений Киева и Тбилиси, а теперь его решение вернуться в Грузию, хотя он знал об обвинениях, выдвинутых против него, и гипотетических последствиях такого поступка, еще раз поставило Киев в неудобное положение,

– добавила Юрченко.

Эксперт уточнила, что на самом деле возвращение Саакашвили в Украину возможно в случае его осуждения, только после завершения срока отбывания наказания, который может возрасти, учитывая то, что ему теперь инкриминируют незаконное пересечение границы. Грузия имеет право, но не обязанность, передать Саакашвили Украине при условии, если украинская сторона подтвердит намерение заключить его сразу по прибытии в страну – такая процедура предусмотрена договором между государствами. Но Саакашвили отказался от передачи Украине, а грузинское правительство уже категорически отрицает возможность такого развития событий.

По моему мнению, не следует ожидать решительных и радикальных шагов Украины по возврату Саакашвили – все они априори невозможны, если Украина хочет сохранить хорошие отношения с Грузией и остаться в рамках правового поля. Хотя это скорее и рекомендация, и пожелание – для Киева цена подобных эскапад высока, учитывая непростое международно-политическое положение и ценность Грузии в качестве стратегического партнера,

– резюмировала Юрченко.

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