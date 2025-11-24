"У 2026 році настане критичний момент": про які серйозні проблеми доповіли Путіну

В Росії фактично "вийшла з тіні" особа, яка доповіла Володимиру Путіну про серйозні проблеми, інформацію про це могли злити в ЗМІ. Мовиться про загрозу для російської економіки.

Про це 24 Каналу розповів професор американістики Скот Лукас, зауваживши, що вже наступного року в Росії може відбутись критичний момент. До нього, зокрема, можуть підштовхнути санкції.

Про які серйозні проблеми доповіли Путіну?

За словами Скота Лукаса, нещодавно в мережу, ймовірно, злили інформацію про те, що голова Сбербанку Росії Герман Греф доніс Путіну, що Росія перебуває під серйозною загрозою стагнації (застій або уповільнення росту в економіці), що російські банки можуть зіштовхнутись з знеціненням їхніх кредитів.

Якщо ти ведеш економіку воєнного часу, що роблять росіяни, ти можеш закликати людей до жертв, якщо при цьому можеш фінансувати війну завдяки цим жертвам. Однак якщо ти цього не можеш, то у 2026 році настане критичний момент,

– наголосив він.

Професор американістики додав, що економіка Росії стояла на місці ще до того, як США ввели санкції. Країна-агресорка мала можливість увійти в рецесію та водночас зіштовхнутись з інфляцією. Тим часом доходи від нафти скоротились до 35% – 40%. Саме тому санкції, які увійшли в дію 21 листопада ще більше загрожують економіці країни-агресорки.

Санкції проти Росії: коротко